Papa Francesco: udienza, “la libertà egoistica non è libertà”, no all’amore “da telenovela”

“Non c’è libertà senza amore: la libertà egoistica di fare quello che voglio non è libertà, perché torna su se stessa, non è feconda”. Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, svoltasi in Aula Paolo VI e dedicata ancora una volta al tema della libertà. “È l’amore di Cristo che ci ha liberati ed è ancora l’amore che ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro io”. ha proseguito Francesco: “perciò la libertà cresce con l’amore”. “Ma attenzione”, il monito del Papa: “Non con l’amore intimistico, da telenovela, non con la passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace, ma con l’amore che vediamo in Cristo, la carità: questo è l’amore veramente libero e liberante. È l’amore che risplende nel servizio gratuito, modellato su quello di Gesù, che lava i piedi ai suoi discepoli e dice: ‘Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi’. Servire gli uni agli altri”.