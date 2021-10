Frati minori: il ministro generale Fusarelli in Terra Santa per la prima volta dalla sua elezione

Iniziata oggi, 20 ottobre, la visita in Terra Santa del neo ministro generale dell’Ordine dei Frati minori fr. Massimo Fusarelli e del vicario generale dell’Ordine fr. Isauro Covili. Fino al 25 ottobre il successore di San Francesco d’Assisi – eletto a Roma lo scorso 13 luglio – visiterà, per la prima volta dalla sua elezione, i luoghi santi legati allo Status Quo e diverse realtà in cui sono impegnati i francescani di Terra Santa. Secondo quanto riferisce la Custodia di Terra Santa, il ministro generale inizierà la sua visita a Gerusalemme con l’ingresso solenne nella basilica del Santo Sepolcro, accolto dal Custode di Terra Santa, fr. Francesco Patton. Domani presiederà una messa nell’Edicola del Santo Sepolcro e più tardi incontrerà i giovani frati in formazione nel convento di San Salvatore. Il 22 ottobre tutti i frati della Custodia di Terra Santa avranno la possibilità di riunirsi per incontrare il ministro generale, che nel pomeriggio parteciperà anche alla consueta via crucis per le strade della città vecchia di Gerusalemme. Sabato 23 ottobre padre Fusarelli sarà a Betlemme per l’ingresso solenne nella basilica della Natività e la processione nella grotta con i frati della Custodia. L’ultimo giorno prima della partenza, il 24 ottobre, il ministro generale si recherà in Galilea per l’ingresso solenne nella basilica dell’Annunciazione, la messa nella basilica superiore e la visita agli altri santuari sul lago di Tiberiade. In programma anche diversi incontri, tra questi, quelli con il Patriarca Latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, con il nunzio apostolico, mons. Adolfo Tito Yllana, e con diversi fratelli e sorelle della famiglia francescana in Terra Santa. Fusarelli farà visita ad alcuni progetti a favore dei cristiani locali, in cui sono impegnati i francescani, come il Centro Piccirillo a Betlemme e la scuola di Terra Santa a Gerusalemme.