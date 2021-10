49ª Settimana sociale: Fischetti (Ucid), “Taranto è voglia di riscatto”

foto SIR/Marco Calvarese

(Taranto) “È un evento che ci aiuta a far emergere quanto un territorio bello morfologicamente come Taranto, purtroppo ha subito le difficoltà che l’industria si porta dietro quando non è consapevole” dei problemi ambientali. Sono queste le parole con le quali Giuseppe Fischetti, presidente dell’Ucid di Taranto a della Commissione nazionale Ucid economia e capitale umano, definisce la 49ª Settimana sociale alla vigilia del suo inizio. “Taranto è voglia di riscatto. Taranto è voglia di essere parte di un’economia importante con le sue competenze, tradizioni e vissuto”, prosegue il presidente tarantino dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti, che guarda all’opportunità offerta dalla Settimana sociale. “Credo che sia il giusto riconoscimento per ripartire da un territorio martoriato. Se vogliamo essere l’esempio della rinascita, Taranto ha questa occasione, può farlo. Gli argomenti sono importanti: si parla di persona, ambiente, territorio e futuro: la cosa più importante”. Secondo Fischetti è doveroso e giusto confrontarsi per trovare insieme soluzioni che siano globali ed internazionali. “Il sogno più bello per Taranto è quello di vedere tornare tutti quei giovani che sono andati via cercando altrove fortuna. È giusto fare esperienza, ed è una caratteristica che dovrà sempre restare; è brutto quando i nostri giovani una volta fatta l’esperienza restano lontani e non danno il giusto contributo al proprio territorio. Io sono convinto che loro hanno tanta voglia di riportare nel nostro territorio le esperienze acquisite”, le parole di Giuseppe Fischetti che conclude: “dobbiamo creare i presupposti affinché ci sia il giusto riconoscimento delle competenze maturate”.