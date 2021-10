49ª Settimana sociale: Taranto, da domani un hub vaccinale presso il PalaMazzola

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La Asl di Taranto, in accordo con l’Amministrazione comunale di Taranto e con il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, allestirà all’interno del PalaMazzola – sede della 49ª Settimana Sociale, che si aprirà domani – una postazione vaccinale per garantire ai partecipanti in possesso dei requisiti previsti la possibilità di essere sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19, ivi compresa la dose booster. La postazione – si legge in un comunicato – verrà attrezzata anche per eseguire i tamponi antigenici rapidi, previa valutazione medica e, quindi, non sostitutivi del green pass. In questo modo la Asl di Taranto intende dare il proprio contribuito allo sviluppo del tema salute che è trasversale ai contenuti di questa Settimana sociale. “Questa Settimana sociale dei cattolici italiani – sottolinea mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore – sarà all’insegna del rispetto delle indicazioni ministeriali anti Covid. E non solo: grazie alla collaborazione della Asl di Taranto, vogliamo sostenere l’importanza della campagna vaccinale quale atto di amore e di responsabilità verso sé stessi e il prossimo”.