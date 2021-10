Diocesi: Caritas Molfetta, con il progetto “Presidio 4.0” verranno accolti giovani migranti a rischio sfruttamento lavorativo

La Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi avvia il progetto “Presidio 4.0” per accogliere e tutelare giovani migranti a rischio sfruttamento lavorativo. “L’accoglienza – viene spiegato in una nota – ha l’intento di restituire dignità a coloro i quali non dispongono di sufficienti risorse per affermare i propri diritti”. “Daremo una dimora adeguata a quanti si ritrovano senza un tetto sotto cui dormire”, proseguono dalla Caritas diocesana, aggiungendo che “con l’affiancamento di operatori competenti, il servizio di ospitalità notturna previsto a Terlizzi, sarà svolto da volontari organizzati in turni”. Per questa ragione, la Caritas cerca il contributo di persone disponibili a dare una mano “per costruire un mondo più giusto e più umano. Nessuno si salva da solo”.