Myanmar: Bologna, questa sera veglia di preghiera per la pace con la presenza di una delegazione birmana

Questa sera a Bologna, alle 19.30, nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, l’arcivescovo Matteo Zuppi presiederà un momento di riflessione e preghiera per il Myanmar organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Lo rende noto un comunicato dell’arcidiocesi di Bologna ricordando che al termine della veglia, prenderanno la parola una Delegazione birmana e la senatrice Albertina Soliani, una delle promotrici dell’evento perché particolarmente impegnata a favore del Myanmar. “Otto mesi dopo il colpo di stato dei militari, la resistenza dell’intero popolo birmano è tuttora attiva – scrive Soliani sulla rivista ‘Voci di pace’ dell’Upf (Federazione Universale della Pace) -. Il Nug, Governo di Unità Nazionale, nato dai parlamentari eletti e esautorati, dalla società civile e dai gruppi etnici, ha invitato il popolo, all’insurrezione difensiva”. “Anche i cristiani sono vittime della repressione militare, con chiese e clero nel mirino dei militari”, si legge sul portale dell’arcidiocesi di Bologna. “I gruppi per i diritti affermano che i cristiani, una minoranza nel paese prevalentemente buddista, vengono travolti: le chiese, che hanno fornito rifugio alle persone in fuga dalla violenza, sono coinvolte nella lotta dell’esercito del Myanmar su tutte le forme di resistenza”.