Cultura: nasce il Mudimed, museo digitale sulla storia del metodo scientifico in medicina

È stato inaugurato oggi il primo Museo digitale sulla storia del metodo scientifico in medicina, un progetto promosso dal ministero della Cultura insieme all’azienda farmaceutica Novartis Italia, con la partecipazione del ministero dell’Università e della Ricerca e il supporto tecnologico di Google Arts & Culture. “È un’iniziativa che, mettendo insieme competenze e specialismi, punta ad avvicinare società, giovani in particolare, al metodo scientifico – spiega Giuliano Volpe, coordinatore del Comitato scientifico del Mudimed e professore ordinario nel Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Bari – Abbiamo bisogno di affermare coraggio della ricerca, della scienza, della sperimentazione, per contrastare fake news, resistenza. Lo dobbiamo fare con cultura e conoscenza”. Il museo digitale è visitabile già da oggi all’indirizzo www.mudimed.it attraverso una prima sala in cui vengono esposte 19 opere d’arte, reperti archeologici, opere letterari. Prosegue Volpe: “Vogliamo superare barriere disciplinari e avvicinare nuove frontiere della conoscenza. Archeologi, scienziati, esperti di divulgazione, esperti in ambito bibliotecario lavorano insieme, con la collaborazione dei musei statali che abbiamo coinvolto: Museo archeologico nazionale e Museo nazionale di Capodimonte, entrambi di Napoli, il Museo della Storia della Medicina de La Sapienza e la Biblioteca Nazionale Centrale, di Roma”. I musei hanno “prestato” virtualmente opere d’arte per allestire la prima sala digitale del nuovo museo.