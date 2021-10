Fondazione Guzzetti: acquisizione del settimo consultorio. È il San Cristoforo-ex Camen

Michele Rabaiotti (foto Fondazione Guzzetti)

La Fondazione Guzzetti si allarga, accogliendo anche il consultorio San Cristoforo (ex Camen – Centro ambrosiano metodi naturali), che diventa il settimo consultorio milanese, gestito da Fondazione Guzzetti, acquisito a coronamento di una lunga collaborazione e conoscenza. “Già da diversi anni, infatti, esiste un protocollo di collaborazione tra Fondazione Guzzetti e Fondazione Camen (ente che ha sin qui amministrato il consultorio), che ha favorito la partecipazione comune ad incontri formativi, di scambio e di confronto, sino allo scambio di operatori (in particolare dal consultorio Boifava) a supporto dell’attività del consultorio San Cristoforo”, spiegano dalla Guzzetti. Il consultorio San Cristoforo porta in Fondazione “un tratto identitario forte, quello dell’accompagnamento della gravidanza e del puerperio, oltre all’attenzione specifica alla regolazione naturale della fertilità, mission primaria della Fondazione Camen”.

“È un momento molto significativo per noi”, dice il direttore di Fondazione Guzzetti, Michele Rabaiotti. “Il consultorio San Cristoforo ha deciso di affrontare le sfide del futuro in una compagine più ampia e strutturata, come quella di Fondazione Guzzetti, perché l’unione fa la forza. Siamo felici di accogliere tutti gli operatori presenti nel consultorio San Cristoforo e quindi anche tutti gli utenti che vengono seguiti professionalmente, che potranno godere di un’offerta di servizi e proposte ancora più ricca”.

“Oggi più che mai siamo chiamati ad essere attenti ai bisogni del territorio e delle persone che lo vivono”, afferma Valeria Cesati, responsabile del consultorio San Cristoforo. “Entrare a far parte della Fondazione Guzzetti ci permette di avere uno sguardo più ampio e di rispondere a tutti i bisogni delle famiglie, grazie a sinergie di progetto e di contenuti e a un efficace lavoro di rete”.