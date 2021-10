Diritti umani: Unicef, 21 ottobre a Firenze Giornata dedicata a cinema e infanzia

Un evento speciale dedicato alle scuole sul rapporto tra cinema e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è organizzato dall’Istituto degli Innocenti, Unicef Italia e Unicef Office of Research – Innocenti, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Sistema Toscana per celebrare il 75° anniversario della nascita di Unicef e come anteprima dell’Unicef Innocenti Film Festival, che si terrà a Firenze dal 21 al 24 ottobre. “Il cinema – ha detto Gunilla Olsson, direttrice dell’Ufficio di Ricerca Unicef Innocenti – è un mezzo potente per parlare ad un vasto pubblico di infanzia e lo è ancora di più quando, come oggi, i ragazzi sono protagonisti non solo sulla scena ma anche in sala. Attraverso i loro occhi possiamo capire le diverse realtà in cui vivono e le sfide che devono affrontare ogni giorno nel cammino per diventare adulti”. L’evento per le scuole, che si svolgerà il 21 ottobre nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti a partire dalle ore 9, vedrà la partecipazione gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado di Firenze. Per la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida “il cinema, la cultura e l’arte sono importanti strumenti di promozione dei diritti e aiutano a riflettere sui bisogni dei bambini e offrono ai ragazzi una maggiore consapevolezza dei loro diritti, necessaria soprattutto nel contesto di una società in rapido mutamento”. Verrà proiettato il film “Il diritto alla felicità” di Claudio Rossi Massimi, sostenuto dall’Unicef Italia. Al termine della proiezione, Lanterne Magiche – il programma regionale di educazione al linguaggio audiovisivo, curato da Fondazione Sistema Toscana – guiderà un dialogo tra i ragazzi delle scuole e il cast del film, sul cinema come strumento di promozione e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Partecipano il regista del film Claudio Rossi Massimi, la produttrice Lucia Macale, l’attore Lapo Braschi.