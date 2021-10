Terra Santa: Betlemme, Istituto “Effetà” compie 50 anni. Il 22 ottobre Messa con il nunzio Yllana

Compie 50 anni l’Istituto “Effetà” di Betlemme, voluto da Paolo VI, dopo la sua visita in Terra Santa nel 1964. Per l’occasione la Congregazione religiosa delle suore maestre di Santa Dorotea, le insegnanti, il personale ausiliario ha organizzato per il 22 ottobre (ore 16) una Messa presieduta da mons. Adolfo Tito Yllana, nuovo nunzio in Israele e Cipro e delegato in Gerusalemme e Palestina. La liturgia avrà luogo nella cappella dell’Istituto, sito nella città natale di Gesù. Dopo la messa seguiranno la benedizione del logo-messaggio, realizzato per l’occasione e un breve filmato storico dell’opera. Era il 6 settembre 1971 quando i primi 24 bambini iniziarono il programma riabilitativo audio-fonetico nell’Istituto “Effetà”. Dopo 50 anni l’Istituto – una vera e propria eccellenza scolastica nel disastrato panorama politico, sociale, economico e sanitario palestinese, messo ancora più a dura prova dal Covid-19 – continua nel ‘miracolo’ di donare dignità ed integrazione ai suoi alunni. Attualmente la struttura accoglie circa 190 alunni, in stragrande maggioranza musulmani, che vengono da Betlemme e paesi vicini, Hebron, Gerico, Jenin, ʿAnātā e Gerusalemme. E il numero cresce ogni anno. Per alcune bambine che abitano molto lontano, impossibilitate a frequentare giornalmente a causa dei check point israeliani, la scuola offre loro un convitto settimanale fino al venerdì, quando rientrano a casa. (Per informazioni e aiuti: ephpheta2017@gmail.com).