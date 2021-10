Parlamento Ue: “includere gli obiettivi sociali nelle politiche fiscali europee”

Il Parlamento europeo chiede di includere gli obiettivi sociali nelle politiche fiscali europee. Il testo della risoluzione è stato approvato in plenaria a Strasburgo con 347 voti a favore, 162 contrari e 191 astensioni. Lo annuncia in una nota il Parlamento europeo. “Le politiche fiscali dovrebbero includere obiettivi sociali come l’investimento pubblico sostenibile e il benessere, insieme ai tradizionali indicatori macroeconomici”, sottolineano gli eurodeputati. La relazione ribadisce che gli obiettivi sociali dovrebbero anche essere alla base dei piani nazionali di ripresa e di resilienza (Pnrr) degli Stati membri e delle raccomandazioni specifiche per Paese. Gli eurodeputati invitano ad un’attuazione tempestiva e rigorosa del piano d’azione del Pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi tre obiettivi principali da raggiungere entro il 2030. Il testo insiste anche sulla necessità di inserire come priorità la lotta contro la disoccupazione giovanile, attraverso l’uso di strumenti come la garanzia giovani. Infine, gli europarlamentari sottolineano la necessità di proposte specifiche per affrontare la povertà energetica ed esaminare i mercati energetici al fine di evitare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi dell’energia sulle Pmi, sulla competitività e sulle famiglie.