49ª Settimana sociale: al via domani a Taranto, in streaming e sui social

La 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani è anche social. Tutte le sessioni dell’evento “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”, in programma dal 21 al 24 ottobre, potranno essere seguite in streaming sul sito www.settimanesociali.it e sui canali YouTube e Facebook della Conferenza episcopale italiana: www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana/ www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana . La pagina Facebook delle Settimane Sociali ( www.facebook.com/Settimanesociali/ ) – informa l’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali – offrirà invece offrirà aggiornamenti, interviste, brevi video. Gli hashtag dell’appuntamento sono: #ilpianetachesperiamo; #tuttoèconnesso; #settimanesociali. “L’impegno per una comunicazione integrale passa anche dalla capacità di farsi prossimi negli ambienti digitali”, afferma Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei: “Per questo abbiamo previsto una narrazione che sappia coniugare le diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La partecipazione e la condivisione riceveranno sicuramente un impulso in più. Verranno allargati i confini per mettere in circolo idee, progetti, riflessioni perché in gioco c’è il futuro di tutti. D’altronde #tuttoèconnesso”.