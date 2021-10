49ª Settimana sociale: Corrado (Cei), “allargare i confini da Taranto alle frontiere dei nuovi media”

Tre hashtag ufficiali per animare il dibattito e lo scambio di pensieri, idee e progetti: #ilpianetachesperiamo, #tuttoèconnesso e #settimanesociali. La 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani vivrà “questo allargamento di confini, da Taranto (città che ospita l’evento) alle frontiere dei nuovi media”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter settimanale alla vigilia dell’appuntamento nella città jonica: “La cura per il creato passa anche dall’impegno per una comunicazione integrale e dalla capacità di farsi prossimi negli ambienti digitali. Per questo, la nostra narrazione deve saper coniugare le diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie: la partecipazione e la condivisione ne riceveranno sicuramente un impulso in più. L’allargamento dei confini può favorire la circolazione delle riflessioni perché in gioco c’è il futuro di tutti. Ricordando che #tuttoèconnesso”.