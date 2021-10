Diocesi: Prato, riaprirà domani mattina la cattedrale dopo il principio. Ancora in corso le operazioni di bonifica della sacrestia dopo il principio d’incendio

Il duomo di Prato riaprirà le sue porte domani mattina con la celebrazione della messa alle 7.30. A darne notizia è la diocesi spiegando che “sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza degli ambienti interessati dal principio di incendio scoppiato lunedì scorso in una delle stanze della sacrestia”. “Per svolgere l’intervento di bonifica – prosegue la nota – è stata incaricata l’azienda Quadra di Montemurlo, parte del gruppo Belfor. Le squadre di tecnici specializzati sono al lavoro dal pomeriggio di ieri, martedì 19 ottobre, ed entro la serata di oggi, mercoledì 20 ottobre, termineranno le prime attività che consentiranno la ripresa del regolare svolgimento delle funzioni”.