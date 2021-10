Taiwan: donati da ambasciata presso la Santa Sede 300 sacchi a pelo a Caritas Italiana

Foto Ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan)

L’Ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede ha donato ieri 300 sacchi a pelo multifunzione di alta qualità fabbricati a Taiwan al direttore di Caritas Italia, mons. Francesco Soddu. È l’ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede a renderlo noto sottolineando come questo “dono” è l’espressione del “suo cammino con i più bisognosi all’insegna dei valori della solidarietà e della fraternità”. La consegna dei sacchi a pelo è avvenuta ieri mattina presso la Cancelleria dell’Ambasciata. Era presente anche padre Fabio Baggio, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. “Grazie a questo gesto, speriamo vivamente di rievocare lo spirito che anima Fratelli tutti, l’ultima enciclica di Papa Francesco, per esprimere i valori più importanti abbracciati da Taiwan: fraternità, solidarietà e pace, che riflettono l’impegno di Taiwan ad assistere i bisognosi ovunque nel mondo, proprio come il nostro nuovo slogan “Friendly Taiwan – Fratelli tutti”, ha affermato l’ambasciatore Matthew Lee. Gratitudine è stata espressa da mons. Soddu nel ricevere i sacchi a pelo “made in Taiwan” che offrono una risposta concreta e immediata alle necessità basilari dei meno fortunati e dei senza fissa dimora, bisognosi di un riparo per affrontare il rigore invernale. Secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore Lee, “ciascuna donazione ci avvicina all’obiettivo di offrire sostegno, calore umano e di infondere speranza ai nostri fratelli e sorelle in difficoltà durante la fredda stagione invernale”.