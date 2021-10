Papa Francesco: udienza, “pregate per le missioni”. Affida i polacchi alla protezione di San Giovanni Paolo II

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questo mese di ottobre la Chiesa esorta a pregare per le missioni e ad accogliere l’invito di Cristo ad essere suoi attivi collaboratori. Date al Signore la vostra generosa disponibilità e offrite le vostre sofferenze perché si compia il disegno salvifico del Padre celeste”. E’ il saluto del Papa ai pellegrini di lingua italiana, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI. Poco prima, salutando i pellegrini polacchi, Francesco ha ricordato che dopodomani ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II: “Alla sua protezione affido voi, le vostre famiglie e l’intero popolo polacco. Abbiate sempre nella memoria quanto vi ha detto: ‘Chi ci separerà… dall’amore di Cristo?’. Siate vigilanti, affinché nulla vi separi da quest’amore: nessun falso slogan, nessuna ideologia errata, nessun cedimento alla tentazione di scendere a compromessi con ciò che non è da Dio. Respingete tutto ciò che distrugge e indebolisce la comunione con Cristo”.