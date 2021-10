49ª Settimana sociale: delegazione delle Acli a Taranto, domani l’inaugurazione di un centro di formazione a Castellaneta

Anche le Acli nazionali parteciperanno alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, in programma a Taranto da domani al 24 ottobre. “Per le Acli si tratta di un momento importante per l’elaborazione del pensiero – ha detto il presidente nazionale, Emiliano Manfredonia – ma anche fare sintesi e trovare concretezza nella vita quotidiana delle comunità dove l’associazione opera. E un piccolo grande gesto di concretezza sarà l’inaugurazione di un centro di formazione a Castellaneta, in provincia di Taranto, per lasciare un segno alla città, perché la formazione professionale e la formazione continua, insieme ai tirocini e agli stage formativi sono uno dei motori per risollevare i giovani e proiettarli nel mondo del lavoro”. L’appuntamento è per domani, in viale Verdi 20, per il via alla riapertura del Circolo Acli di Castellaneta e del Centro di formazione professionale Enaip a cui parteciperanno i dirigenti delle Acli cittadine, regionali e nazionali con il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, l’ad di Enaip nazionale, Paola Vacchina, l’assessore a Lavoro, scuola e formazione professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il vescovo di Castellaneta, mons. Claudio Maniago, e il direttore dell’Ufficio pastorale per il Lavoro della Cei, don Bruno Bignami. “I documenti preparatori e le esperienze che attorno a Taranto si stanno raccogliendo, che trovano ispirazione nelle due encicliche di Francesco, la Laudato si’ e la Fratelli tutti – ha concluso Manfredonia –, ci invitano a un impegno più forte nella società, sia educativo che di azione economica e politica che va traferito nei territori e attuato anche con l’aiuto delle comunità ecclesiastiche e del mondo del Terzo settore più vicino alla Chiesa”. Per la 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani le Acli hanno stilato un documento.