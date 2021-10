Diocesi: Sessa Aurunca, al via il nuovo format “I giovedì in biblioteca” nell’ambito della progettazione culturale Mab

Prenderanno il via giovedì 28 ottobre a Sessa Aurunca “I giovedì in biblioteca”, nuovo format promosso dalla diocesi nell’ambito della progettazione culturale. Si tratta di una “iniziativa fortemente voluta dal vescovo e finanziata da fondi diocesani ed in parte col contributo 8×1000 alla Chiesa cattolica”, spiega Salvatore Freda, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

Il primo appuntamento, in programma dalle 15.30 presso la Biblioteca diocesana Leone XXIII, vedrà l’intervento del vescovo Orazio Francesco Piazza e di Francesca D’Agnelli, dell’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, su “La funzione pastorale del Mab”. “Il culto mariano tra storia e devozione” sarà invece il tema al centro del secondo incontro, che si terrà giovedì 4 novembre dalle 15.30; relatori saranno don Guido Cumerlato, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – area Casertana-Capua, e don Luciano Marotta, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. Chiusura l’11 novembre con “La promozione del territorio a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale”; a parlarne saranno, dalle 16.30, Ignazio Punzi, psicologo e formatore, e Maria Rosaria Soldi, direttore Confcooperative Campania.