49ª Settimana sociale: in partenza la delegazione trapanese insieme al vescovo

È stata presentata ieri sera, nel corso dell’incontro sulla classifica del “Ben-vivere” e le caratteristiche di “generatività” del territorio trapanese, la delegazione della diocesi di Trapani che da domani parteciperà a Taranto alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Con il vescovo Pietro Maria Fragnelli – informa la diocesi – daranno il loro contributo ai lavori Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale ed il lavoro e due giovani: Giacomo Buzzitta, 23 anni, laureando in Ingegneria informatica, project manager e titolare di “Generazione app” (startup con sede a Valderice), ed Emanuela Nicosia, 25 anni, animatrice del Progetto Policoro in diocesi, laureata in Sviluppo economico e cooperazione internazionale. I delegati racconteranno ogni giorno la loro esperienza con un video-diario social quotidiano alle 21 sul gruppo Facebook “Diocesi di Trapani, noi compagni di viaggio”.