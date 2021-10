49ª Settimana sociale: a Taranto dal Piemonte 6 vescovi e una sessantina di delegati

Saranno 6 i vescovi e una sessantina i delegati piemontesi che parteciperanno alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che prenderà il via domani, a Taranto, sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. Saranno rappresentate tutte le diocesi, con delegazioni composte in maggioranza da giovani con almeno una donna. I vescovi che presenti alla kermesse saranno mons. Marco Arnolfo (Vercelli, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali), mons. Franco Giulio Brambilla (Novara), mons. Marco Brunetti (Alba), mons. Marco Prastaro (Asti), mons. Egidio Miragoli (Mondovì) e mons. Guido Gallese (Alessandria). “Il nostro percorso di formazione e preparazione – ha spiegato don Flavio Luciano, delegato regionale per la pastorale Sociale e del lavoro all’Agenzia giornali diocesani del Piemonte – è stato scandito dal seminario di Padova animato dai responsabili regionali dell’ufficio Psl. Durante questo percorso abbiamo realizzato due incontri regionali online. Il primo a giugno con Antonio Sansone e Annalisa Magone, sul tema del Seminario di Padova che loro due hanno contribuito a realizzare, facendo parte degli esperti piemontesi. Il secondo, a settembre, con tutti i delegati piemontesi per Taranto. Ci siamo conosciuti e abbiamo condiviso cosa stavamo facendo per prepararci sui territori”.

Dopo l’appuntamento di Taranto (21-24 ottobre) i rappresentanti delle diverse diocesi piemontesi si ritroveranno il 13 novembre, presso Villa Lascaris a Pianezza (To), per una mattinata di condivisione e di programmazione a livello regionale.