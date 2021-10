Teologia: RnS-Univ. Santa Croce, al via domani “I Colloqui dello Spirito”. Martinez, “rifecondare la teologia dell’esperienza”

Si inaugura domani il ciclo di Incontri “I Colloqui dello Spirito. Per una teologia dell’esperienza nel tempo della crisi”, un’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo e dalla Pontificia Università della Santa Croce, che si terrà presso l’Ateneo (ore 18-19.30). L’incontro, si legge in un comunicato, “approfondirà alcuni ambiti di riflessione teologica in chiave spirituale, per cercare nell’azione sempre nuova e rinnovatrice dello Spirito una ricomposizione culturale alle tante crisi che il tempo soffre”.

Moderati da Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, saranno quattro i teologi impegnati nel Colloquio: mons. Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione (crisi di fede); don Giulio Maspero, ordinario di teologia dogmatica presso l’Università della Santa Croce (crisi delle relazioni); Cettina Militello, direttrice della

cattedra “Donna e cristianesimo” presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum (crisi del femminile); mons. Pierangelo Sequeri, già preside del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” (crisi della famiglia). L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.rinnovamento.org e, via social, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Rinnovamento nello Spirito Santo.

“La crisi è spirituale – dichiara Martinez – ed è madre di tutte le crisi che attraversano la storia contemporanea. Occorre tornare ad ascoltare con umiltà e fiducia ciò che lo Spirito sta dicendo agli uomini del nostro tempo; e occorre leggere con sapienza i segni dei tempi, ritrovando un pensiero spirituale che rigeneri la professione vitale della fede, che riaffermi la profezia di una speranza che non delude, che riproponga al mondo un amore dinamico e risolutivo dei mali imperanti”. “Giova, dunque – conclude il presidente RnS – tornare a dialogare e rifecondare, per virtuosa contaminazione, la teologia dell’esperienza”.