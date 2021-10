Diocesi: Trani, un percorso di riflessione su “famiglia e giovani” alla luce di Amoris laetitia

Incontri, aperti a tutti, per riflettere sulla famiglia e i giovani alla luce di Amoris laetitia. Li organizza il Movimento dei Cursillos di cristianità (Mcc) dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria della Vittoria, in Barletta, nell’anno particolare “Famiglia Amoris laetitia”.

L’iniziativa è legata al tema degli orientamenti pastorali, proposto dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo a tutta la chiesa diocesana, dal titolo “Famiglie e giovani protagonisti: comunione con la Parola’. Gli incontri si terranno ogni lunedì dal 18 ottobre, alle 18.30. Gli organizzatori, mons. Leonardo Doronzo, amministratore della parrocchia Santa Maria della Vittoria, Antonella Loffredo, coordinatrice diocesana, e don Emanuele Tupputi, animatore spirituale del Mcc, esortano a “vivere con apertura d’animo questo percorso di confronto per annunciare, da un lato, che il sacramento del matrimonio è dono e ha in sé una forza trasformante dell’amore umano”. “Dall’altro lato crescere, in modo sinodale, in una pastorale dell’ascolto che alla luce della Parola di Dio divenga trasversale, così da includere gli sposi, i bambini, i giovani, gli anziani e le situazioni di fragilità familiare”.