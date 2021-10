Cottolengo: Torino, il 20 ottobre presentazione della “Missione della Piccola Casa nel 2020” con mons. Galantino

Verrà presentata mercoledì 20 ottobre la “Missione della Piccola Casa nel 2020”. All’incontro, in programma alle 18 presso la sala convegni del Cottolengo di Torino, interverranno mons. Nunzio Galantino, residente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) e della Fondazione per la sanità cattolica, don Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, e i direttori generali dei settori operativi della Piccola Casa. Porteranno il loro saluto mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e il neoeletto sindaco di Torino.

“La Piccola Casa della Divina Provvidenza”, sottolinea don Arice, “presenta un breve racconto della sua ‘Missione nel 2020’ attraverso qualche parola e qualche numero”. “Non sempre è facile condividere quello che si è vissuto, ancor più quando la vita normale, già abbastanza impegnativa e ricca di umanità – quella dei nostri ospiti, malati e allievi come quella dei religiosi e dei numerosi operatori che lavorano con noi – ha dovuto affrontare un’emergenza insidiosa come quella della pandemia da Covid-19”, osserva il padre generale, evidenziando che “nel ‘bilancio di missione’, allora, prima ancora dei risultati economici è importante leggere la forza dello Spirito, la vivacità del carisma nel contesto contemporaneo, l’impegno di quanti ancora oggi, dopo 194 anni, pensano che il Cottolengo abbia ancora una parola credibile da dire con i fatti più che con le parole”.