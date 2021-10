Diocesi: Prato, principio d’incendio nella sacrestia della cattedrale. Chiesa chiusa in attesa di ripristinare gli ambienti in sicurezza

(Foto: diocesi di Prato)

Principio di incendio nella sacrestia del duomo di Prato. Ne dà notizia la diocesi toscana spiegando che “questa mattina poco dopo le 9 ha preso fuoco una lampada di emergenza posta in una delle stanze attigue alla sacrestia, le fiamme sono state prontamente spente dal personale della cattedrale con gli estintori d’emergenza, ma una forte e appiccicosa coltre di fumo nero ha invaso l’ambiente ed è entrata anche in chiesa”.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che stanno verificando l’accaduto e controllando le cause dell’incendio, “probabilmente dovute a un corto circuito”, aggiungono dalla diocesi. “Per precauzione è stato allertato anche il 118 che ha inviato una ambulanza. Il parroco don Luciano Pelagatti e un membro del personale del duomo sono stati portati per sicurezza in ospedale per aver respirato il fumo sprigionato dalle fiamme”.

La messa feriale delle 9.30 è stata sospesa e la cattedrale è stata chiusa ai fedeli in attesa che si concludano le operazioni di controllo da parte dei vigili del fuoco e gli ambienti siano giudicati in sicurezza.