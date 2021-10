Editoria: Rogate Ergo, il numero di ottobre dedicato alla catechesi

(Foto archivio)

Si torna a parlare di catechesi e di catechismi nell’anno pastorale appena iniziato. Il numero di ottobre della rivista “Rogate ergo” lo fa guardando all’attuale società, caratterizzata da un processo di secolarizzazione e scristianizzazione. Da una riflessione iniziale del biblista don Giuseppe De Virgilio sul processo di evangelizzazione e del suo dinamismo trasformativo, la rivista passa ad analizzare i principi di rinnovamento che la Chiesa si sta dando con testi di grande ricchezza, come il Direttorio per la catechesi a cura del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e la Lettera apostolica di Papa Francesco che istituisce il ministero del catechista.

Ampio spazio viene dato alla ricerca “Catechisti oggi in Italia” a cura dell’Istituto di Catechetica dell’Università pontificia salesiana, la quale offre interessanti informazione riguardanti numero e qualità della catechesi e dei catechisti. Di questi ultimi si analizza l’identità, la capacità comunicativa e le abilità metodologiche. Il riconoscimento di “ministero” dato al loro servizio da Papa Francesco, costituisce una svolta, secondo lo storico e sociologo Giorgio Campanini. “Non si tratta di inventare la buona catechesi – scrive – già in atto in gran parte del nostro Paese, ma di fare i conti con i mutamenti culturali in corso e soprattutto con i nuovi linguaggi, i nuovi stili, i nuovi problemi”. Per tutto questo assume grande importanza la formazione dei catechisti.