Cinema: Roma, il 20 ottobre convegno Almed Univ. Cattolica, Ptsclas, Mic e Fondazione Cinema per Roma su nuova legge cinema e audiovisivo

In occasione della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la Direzione generale cinema e audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) e Fondazione Cinema per Roma – in collaborazione con Ptsclas e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – organizzano il 20 ottobre all’Auditorium Parco della Musica (ore 15) un incontro dedicato ad approfondire gli impatti che la nuova Disciplina del cinema e dell’audiovisivo ha avuto sul comparto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2017. La legge ha rappresentato, come è noto, un punto di svolta nella storia del sostegno pubblico all’industria cinematografica e audiovisiva, introducendo nuove misure finalizzate a riformare, riorganizzare e razionalizzare questo importante comparto dell’attività produttiva e culturale italiana.

L’evento vuole essere un’occasione per confrontarsi sulle evidenze emerse nelle valutazioni, realizzate da Ptsclas e Università Cattolica su incarico della Direzione generale cinema e audiovisivo del Mic, circa la capacità della legge e delle sue singole misure di produrre impatti, nel rispetto dei principi (art. 3) a cui essa stessa si ispira, sull’economia nazionale, sulla filiera cinematografica e audiovisiva e sui nodi che la compongono. L’evento sarà, infine, l’occasione per riflettere e discutere sulle prospettive di miglioramento e sulle esigenze del settore anche in relazione alle misure messe in campo dall’Amministrazione in risposta alla crisi collegata all’emergenza sanitaria.

Interverranno fra gli altri Nicola Borrelli, direttore Direzione generale cinema e audiovisivo – Mic; Angela Tibaldi, Ptsclas; Mariagrazia Fanchi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milan0; Angelo Barbagallo, Bibi Film; Maurizio Tini, Garbo Produzioni.