Qualità della vita: Trapani, domani presentazione del Rapporto di Avvenire “Il Ben-Vivere delle province italiane”

Cosa fa di un territorio il luogo ideale in cui vivere? A questa domanda tenta di rispondere il Terzo Rapporto “Il Ben-Vivere delle province italiane” realizzato dal quotidiano “Avvenire” con il contributo di Federcasse e la collaborazione della Sec – Scuola di economia civile che sarà presentato a Trapani presso il Seminario vescovile domani, martedì 19 ottobre, dalle 17.

La classifica, che vede la provincia di Trapani indietro ma con un notevole salto positivo nelle posizioni nell’ultimo anno, sarà presentata da Francesco Riccardi, capo-redattore centrale di Avvenire, e commentata da Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, Rosalia D’Alì, assessore alla cultura del Comune di Trapani e presidente del Distretto turistico della Sicilia Occidentale, e da Margherita Scognamillo, responsabile regionale Coldiretti Donne e Imprese. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la delegazione trapanese che giovedì 21 raggiungerà Taranto per partecipare alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Sarà il vescovo Pietro Maria Fragnelli a presentare il gruppo trapanese e il tema di questo importante momento di riflessione e condivisione. Della delegazione trapanese, oltre al vescovo, fanno parte Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio della pastorale sociale e del lavoro e coordinatore regionale della campagna “Mettiamoci in gioco”, Giacomo Buzzitta, giovane imprenditore di Valderice e project manager di Generazione App, ed Emanuela Nicosia referente del progetto Policoro per la diocesi di Trapani. L’incontro di martedì 19 sarà aperto dai saluti di Gino Gandolfo e di Daniela Marlina, presidente della Cooperativa “Koinonia”, e moderato dalla giornalista Ornella Fulco. L’appuntamento sarà anche occasione per dare il via all’anno della Scuola teologica-pastorale che riprende il percorso formativo. Saranno presenti il direttore don Fabio Pizzitola e le segretarie Alida Abita ed Adele Ernandez.