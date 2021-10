Cappellani militari: ad Assisi il corso di aggiornamento pastorale. Mons. Marcianò, “giorni importanti per il nostro cammino di Chiesa”

Prende il via oggi pomeriggio (fino al 22 ottobre), presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi), l’annuale corso di aggiornamento pastorale per i cappellani militari. Vi prenderanno parte 150 cappellani, una rappresentanza dell’aggregazione laicale dell’Ordinariato (Pasfa), volontari del settore e alcuni delegati delle diverse forze armate. Tema dell’incontro “Benessere e valorizzazione della persona nelle organizzazioni militari”. I lavori saranno aperti (alle 17) dal saluto dell’arcivescovo ordinario militare, mons. Santo Marcianò. A seguire la lectio magistralis dello studioso Nicola Alberto De Carlo, direttore di Tpm (Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology). “Saranno giorni intensi e importanti per il nostro cammino di chiesa”, dichiara mons. Marcianò. Partendo dall’argomento centrale, diversi sono gli aspetti che verranno affrontati, in sette moduli, da docenti, ricercatori, psicologi e psichiatri. Tra questi le nuove prospettive d’intervento per il cappellano militare, il suo ruolo per l’ascolto attivo e la prevenzione del disagio, il suo rapporto con le gerarchie, la sensibilizzazione ai temi del benessere/disagio organizzativo in termini di salute individuale e di performance, anche nelle situa zioni d’emergenza. Altr temi che saranno affrontati quelli relativi a “Il diritto internazionale umanitario e le sfide dei conflitti armati” e a “Religioni, conflitti, costruzione della pace”. Domani mattina mons. Marcianò presiederà la messa di apertura diocesana del cammino sinodale. Durante le meditazioni delle diverse celebrazioni verrà ripreso il tema del sinodo dei vescovi. In programma, nella giornata di chiusura, anche le ordinazioni diaconali di Luigi Benemerito, Valerio Carluccio e Giuseppe Massaro.