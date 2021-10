Papa Francesco: nomina Virgílio Maurício Viana membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Il Papa ha nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Virgílio Maurício Viana, sovrintendente generale della Foundation for Amazon Sustainability (Fas). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il professor Viana è nato il 26 dicembre 1960. Ha conseguito il dottorato in Biologia Evolutiva presso la Harvard University nel 1989. Tra altri incarichi è stato presidente della Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Sbee) e Presidente dell’Associação Paulista de Engenheiros Florestais (Apaef). Attualmente è Sovrintendente Generale della Foundation for Amazon Sustainability (Fas) e Membro della The Lancet Covid-19 Commission. Ha pubblicato diversi libri e articoli sull’Amazzonia, il cambiamento climatico, la gestione forestale e agroforestale e la protezione dell’ambiente.