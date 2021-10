Green Pass: Acli Colf, “bene la proposta di autorizzare il vaccino Sputnik”

“Nel giorno in cui è scattata l’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, accogliamo con grande speranza le parole del Direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha parlato della possibilità di riconoscere anche in Italia vaccini come lo Sputnik, attualmente non autorizzato dall’Ema”. Così in una nota le Acli Colf che proseguono sottolineando quanto “la validazione dei vaccini ancora non riconosciuti in Europa permetterebbe di aiutare le tante assistenti familiari impossibilitate a lavorare, pur essendo vaccinate”.