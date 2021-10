Diocesi: Mondovì, due serate su economia ed ecologia con “Le sfide di uno sguardo”

Saranno dedicate a “Le sfide di un nuovo sguardo” le due serate promosse dalla diocesi di Mondovì per aiutare a “navigare tra ecologia ed economia”, ad un anno dalla pubblicazione dell’enciclica “Fratelli tutti” e a sei dalla “Laudato si’”.

Domani sera, presso la sala cinema “Bertola” al Borgato di Mondovì, sul tema “Riscoprirci creature. Siamo tutti sotto lo stesso Cielo!” interverrà Andrea Ponta, ingegnere (Energy manager). L’incontro, con inizio alle 20.45, sarà condotto da Paolo Mazzucchi, presidente diocesano dell’Azione Cattolica. Mercoledì 20 ottobre sarà invece la sala Cinema “Borsi”, a Ceva, ad ospitare il secondo momento in programma. A partire dalle 20.45, sul tema “Città che cambiano il mondo. Tutto è in relazione, tutto è collegato, tutto è connesso”, interverrà Francesco Antonioli, giornalista e direttore di “Mondoeconomico”. Nel corso della serata, condotto dalla giornalista de “La Stampa”, Paola Scola, porterà la propria testimonianza Daniele Lonardo, referente piemontese di “Economy of Francesco”.

Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti in streaming sul canale YouTube dell’Azione Cattolica di Mondovì.