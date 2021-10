Diocesi: Foligno, oggi pomeriggio il convegno “Medici, personale sanitario e malati, in tempo di Covid”

Oggi, lunedì 18 ottobre, la Chiesa celebra la festa liturgica di san Luca, patrono dei medici e dei chirurghi. Per l’occasione l’Ufficio per la pastorale della salute della diocesi di Foligno propone, alle 17, presso il salone parrocchiale della chiesa di S. Paolo, in via del Roccolo a Foligno, un convegno sul tema “Medici, personale sanitario e malati, in tempo di Covid”.

Interverranno Piergiorgio Tacchi, endocrinologo presso Usl Umbria 2, e Fabio Ermili, medico chirurgo presso Usl Umbria 2. A seguire la testimonianza di chi ha vissuto il Covid con fratel Leonardo De Mola della comunità religiosa dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas. Modera Paolo Cappotto, medico chirurgo Usl Umbria 2.

Parteciperà all’incontro anche il vescovo di Foligno e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, che al termine celebrerà la santa messa. L’Ufficio della pastorale della salute auspica che questo primo incontro segni la ripresa delle attività dell’Ufficio in collaborazione di esperienze con l’Ufficio omonimo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.