Diocesi: Prato, donati all’Emporio della solidarietà 112 quintali di prodotti per le famiglie in difficoltà

(Foto: diocesi di Prato)

Ammontano a 112 quintali i prodotti raccolti con l’iniziativa “Anche tu puoi dare una mano” promossa nel fine settimana presso i supermercati di Prato a favore dell’Emporio della solidarietà. “La risposta dei pratesi non si è fatta attendere, segnando buoni risultati”, sottolinea la diocesi in una nota, evidenziando che “l’iniziativa è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di circa 200 volontari appartenenti a parrocchie e associazioni del territorio, ma anche soci Coop, alcuni ragazzi dell’Istituto alberghiero Datini e tanti privati cittadini, distribuiti nei vari punti vendita per invitare all’acquisto dei prodotti richiesti e inscatolare il materiale raccolto”. “Si sono invece occupati della logistica e quindi del trasporto dei prodotti donati dai punti vendita al magazzino dell’Emporio della solidarietà, la Misericordia (e in particolare le sezioni di Prato, Iolo e Vaiano); la Pubblica Assistenza (sezioni di Prato e Vaiano); la Croce d’Oro; l’associazione nazionale Carabinieri; la Vab e l’Anai”, prosegue la nota.

“Siamo contenti, la raccolta è andata bene”, afferma Claudio Baldini, coordinatore dell’Emporio della solidarietà. “Un grazie particolare – aggiunge – va a tutti i cittadini, che hanno donato con generosità tanti prodotti, sia alimentari che per la prima infanzia, a supporto delle famiglie in difficoltà. E ovviamente grazie ai volontari presenti nelle due giornate nei vari punti vendita, a coloro che si sono occupati del trasporto, e ai supermercati che ci hanno ospitato”.

Attualmente sono 1.360 le tessere attive, corrispondenti ad altrettante famiglie pratesi che possono fare la spesa all’Emporio; 108 sono le tessere neonato. Nel 2020 hanno usufruito dell’Emporio 1.777 famiglie, l’8% in più dell’anno precedente, e 199 neonati (+3%), con un incremento a partire dalla seconda ondata della pandemia, quella dell’ultimo trimestre. Nel 2020 sono stati erogati complessivamente prodotti per 2.614.000 euro (+16%).