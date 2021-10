Assegno unico: Roma, mercoledì conferenza stampa con con De Palo, Manfredonia, Romani, Saraceno, Sberna e Rosina

Tra poco più di 70 giorni scatterà l’assegno unico universale per i figli minori. Siamo a un passo da quella che il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha definito “riforma epocale” agli Stati generali della natalità dello scorso maggio, assumendo l’impegno del Governo per un cambiamento culturale che considera finalmente i figli non un costo ma un investimento. Verranno destinati fondi adeguati nella legge di bilancio per rendere la misura davvero universale per tutte le famiglie, a prescindere dal contratto di lavoro e dal reddito, come avviene in altri Paesi europei? Si riuscirà a far sì che nessuno ci perda, ma tutti ci guadagnino? A far ripartire la natalità anche grazie a una riforma fiscale equa e a misura di famiglia? Sono le domande che si alzeranno unanimi da alcuni esponenti della società civile durante una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 20 ottobre alle 10.30 a Palazzo Ferrajoli.

Interverranno: Gigi De Palo, presidente nazionale Forum famiglie; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli; Giulio Romani, segretario confederale nazionale Cisl; Chiara Saraceno, co-coordinatrice Alleanza per l’infanzia; Mario Sberna, presidente nazionale Famiglie numerose. È previsto anche l’intervento del demografo Alessandro Rosina e di altri esperti che si stanno aggiungendo in queste ore.