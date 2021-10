Risparmio: Acri, il 21 ottobre evento in streaming tra privato e risorse europee “per la ripartenza del Paese”. Il 20 presentazione indagine “Gli italiani e il risparmio”

Giovedì 21 ottobre si celebra la 97ª edizione della Giornata mondiale del risparmio, organizzata come ogni anno dall’Acri, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica. L’evento si svolgerà esclusivamente in streaming e non sarà prevista la presenza fisica dei partecipanti. Sarà possibile seguire la diretta, collegandosi al sito web di Acri, a partire dalle 10.20. Titolo dell’edizione di quest’anno “Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza del Paese”.

In qualità di relatori interverranno, nell’ordine: il presidente Acri, Francesco Profumo, il presidente Abi, Antonio Patuelli, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il ministro dell’Economia, Daniele Franco.

Il giorno precedente – mercoledì 20 ottobre – si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’annuale indagine Acri – Ipsos su “Gli italiani e il risparmio”, giunta alla ventunesima edizione. Intervengono Profumo e il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgerà in modalità videoconferenza sulla piattaforma Zoom, alle 11.