Diocesi: Caltagirone, oggi la Giornata del Creato dedicata ai nuovi stili di vita

“Dal grido al cambiamento”. È dedicato a questo tema la Giornata del creato che si vivrà oggi a Caltagirone. L’evento, frutto della collaborazione tra l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, la Caritas diocesana, il Progetto Policoro e il “Fondo in memoria di Sebastiano e Maria Foti”, si terrà dalle 17.30 nella sede dell’Hotel Villa Sturzo. Come ha spiegato il direttore diocesano della Pastorale sociale e del lavoro, don Tino Zappulla, “l’iniziativa che viene proposta alla Comunità calatina, alla vigilia della 49ª Settimana sociale dei Cattolici che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre e che avrà significativamente come titolo ‘Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso’, vuole sottolineare l’urgenza del tema ambientale che ci vede protagonisti attenti e responsabili nella cura della ‘casa comune’ al fine di ricercare insieme un nuovo modo di essere animatori dell’amore per la terra e per le creature che la abitano”.

Dopo l’introduzione di don Zappulla, porteranno i loro saluti Massimo Foti per il “Fondo in memoria di Sebastiano e Maria Foti” e il diacono Nino Carfì, direttore della Caritas diocesana. Seguiranno gli interventi di Salvo Farinato, docente di Religione cattolica presso l’Is Majorana-Arcoleo di Caltagirone, che presenterà l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco; Anita Astuto, presidente del circolo locale di Legambiente, che illustrerà la situazione ambientale soprattutto nell’area calatina; e Adriano Sella, coordinatore della rete interdiocesana “Nuovi stili di vita” che presenterà gli stili di vita auspicabili e necessari per dare una svolta al nostro modo di vivere nella nostra “Casa Comune”.