Ecumenismo: oggi pomeriggio webinar su Zoom nel quinto anniversario dell‘incontro di Lund

“Riflessioni ecumeniche nel V anniversario dell’incontro di Lund (31 ottobre 2016)”. È il titolo del webinar che si terrà sulla piattaforma Zoom, questa sera alle 18. L’incontro, organizzato dal Centro studi per l’ecumenismo in Italia, in collaborazione con l’Associazione italiana docenti di ecumenismo (Aidecu), sarà moderato dalla prof.ssa Franca Landi e vedrà la partecipazione del pastore luterano Heiner Bludau e del prof. Riccardo Burigana. “Il 31 ottobre 2016, a Lund, Papa Francesco e il vescovo Younan Munib, presidente della Federazione luterana mondiale, si incontravano in preghiera per la commemorazione comune del 500° anniversario della Riforma – si ricorda in una nota dell’Eparchia di Lungro – aprendo prospettive nuove nel dialogo ecumenico, con un invito a ripensare la memoria delle diverse tradizioni cristiane, a scoprire nuove forme di testimonianza comune e a affrontare le questioni che ancora impediscono la piena comunione”. A cinque anni di distanza da questo evento del cammino ecumenico, per i promotori dell’iniziativa, “si possono cominciare a cogliere le nuove prospettive aperte per un ulteriore approfondimento della dimensione ecumenica della missione della Chiesa”.