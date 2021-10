Diocesi: Trapani, riparte la scuola teologica-pastorale “Una casa per narrare”

Domani, martedì 19 ottobre, nella diocesi di Trapani, partiranno i nuovi percorsi della scuola teologica-pastorale “Una casa per narrare” dedicata agli adulti che desiderano approfondire i temi legati alla fede, alla Chiesa e al Concilio Vaticano II. Gli incontri si svolgeranno come di consueto il martedì ed il giovedì nelle fasce pomeridiane e serali, nel rispetto delle misure sanitarie e nella consapevolezza che in qualsiasi momento, se necessario ed opportuno, si potrà proseguire nella forma a distanza.

“In questo secondo anno segnato dalla pandemia ma proteso verso il cammino sinodale che la Chiesa italiana sta intraprendendo avvertiamo tutti il bisogno di narrare il vissuto credente delle nostre comunità in questi anni difficili ma fecondi di vie nuove per l’annuncio del Vangelo, la cura della fraternità e la testimonianza della carità”, afferma il direttore della scuola, don Fabio Pizzitola.