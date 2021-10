Parlamento Ue: plenaria a Strasburgo. Sassoli assente per ragioni di salute. Risoluzione dell’Assemblea su produzione di cibo e alimentazione

“Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, non parteciperà fisicamente alla plenaria di oggi perché impossibilitato a viaggiare a causa di alcune linee di febbre che si sono manifestate nel weekend. Sassoli presiederà da remoto le riunioni del Bureau e della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari”. Lo ha dichiarato Roberto Cuillo, portavoce di Sassoli: il presidente aveva già saltato, per ragioni di salute, le due plenarie precedenti.

L’Assemblea comunque si trova in plenaria a Strasburgo da oggi pomeriggio a giovedì. Nel fine settimana, sempre nell’emiciclo di Strasburgo, proseguirà i lavori la Conferenza sul futuro dell’Europa. Oggi pomeriggio la sessione prenderà avvio con una discussione su proposte per una produzione di cibo più salutare e per garantire la sicurezza alimentare, un reddito equo agli agricoltori e ridurre l’impatto ambientale. Al dibattito odierno seguirà una risoluzione che sarà votata martedì e i risultati saranno annunciati mercoledì mattina.

I deputati dovrebbero accogliere la strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork), presentata dalla Commissione nel maggio 2020, e sottolineare “l’importanza di promuovere diete sane, rispettose degli animali, di alta qualità e accessibili ai consumatori europei”. Inoltre, nella stessa risoluzione dovrebbero chiedere che gli agricoltori guadagnino una parte equa del profitto derivante da cibo prodotto in modo sostenibile. Dovrebbero chiedere una maggiore sostenibilità in ogni fase della catena di produzione alimentare, la necessità di maggiori aree destinate all’agricoltura biologica, oltre a obiettivi di riduzione vincolanti per l’uso di pesticidi.