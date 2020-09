Società: Fiaschi (Forum Terzo settore), serve “una fiscalità sostenibile per le famiglie e per l’economia responsabile”

Serve una fiscalità sostenibile che favorisca le nuove generazioni, le famiglie numerose e con maggiori carichi di cura, ma anche le forme responsabili di economia, a partire dal Terzo settore. Questo l’appello lanciato oggi da Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, nel suo intervento alla seconda edizione del Festival nazionale dell’Economia civile, iniziata oggi a Firenze.

“Se riteniamo che l’inversione del destino demografico del Paese sia una priorità è necessario un investimento di lungo periodo”, ha affermato Fiaschi, secondo cui introdurre la deducibilità della spesa “di tasca propria” delle famiglie non solo per la sanità, ma anche per tutto il quadro dei servizi alla famiglia, “significa oggi riconoscere il contributo fattivo delle famiglie al nostro sistema di welfare, ma anche valorizzare in modo indiretto l’iniziativa organizzata del Terzo settore in questi ambiti”. “Il Terzo settore – ha proseguito – spesso, soprattutto nei territori più difficili, rappresenta per la comunità un punto di riferimento per l’accesso a molte opportunità fondamentali”. Per Fiaschi, “la costruzione del quadro regolativo europeo sulla fiscalità che si apre richiede grande attenzione per salvaguardare le caratteristiche del Terzo settore italiano che per caratteristiche, biodiversità, capillarità non ha esperienze analoghe in Europa e quindi fa fatica a trovare cittadinanza regolativa in quelle sedi”.