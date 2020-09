Papa Francesco: messaggio per i 50 anni di sacerdozio del card. Giuseppe Betori

“Con animo grato e carità fraterna ci rallegriamo per il rilevante ministero pastorale volto a formare i credenti negli insegnamenti cristiani, per l’importante incarico esercitato con diligenza nella Conferenza episcopale italiana e poi presso la Sede Apostolica e per il solerte zelo nel compiere e nel diffondere – grazie a Dio e alla sua Parola – gli insegnamenti di Cristo e narrare i Suoi tesori, perché il cammino del popolo sia guidato a custodirne i comandamenti”. È quanto si legge nel messaggio inviato dal Papa al card. Giuseppe Betori che domani, 26 settembre, celebra i 50 anni di sacerdozio. Questa mattina – informa la diocesi – il presbiterio fiorentino si è riunito con l’arcivescovo nella basilica di San Lorenzo, per un incontro sul tema “Sacerdozio ed Eucaristia” e alla meditazione guidata da mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola è seguita l’adorazione eucaristica. Al card. Betori è giunto anche il messaggio dei vescovi toscani che è stato letto in basilica. “La condivisione del ministero episcopale sperimentata in questi anni di tua presidenza della Conferenza episcopale toscana, ci ha fatto sentire più uniti e partecipi di un comune cammino ecclesiale”, scrivono i presuli. In tutte le parrocchie, nelle messe domani e domenica, una delle intenzioni nella preghiera dei fedeli sarà per il cardinale.