Papa Francesco: nomina Jürgen Knoblich membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Jürgen Knoblich, direttore scientifico dell’Institute of Molecular Biotechnology (Imba) a Vienna. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il prof. Knoblich è nato il 24 ottobre 1963 a Memmingen (Germania). Ha studiato

Biochimica presso l’Università di Tubinga e Biologia molecolare all’University College London. Ha

conseguito il dottorato di ricerca presso il Max Plank Institute for Developmental Biology a Tubinga.

Ha lavorato presso vari istituti di ricerca, concentrando la propria attenzione sui meccanismi

molecolari dello sviluppo del cervello umano e su alcune malattie connesse. Dal 2018 è direttore

scientifico dell’Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) dell’Accademia Austriaca delle

Scienze. Ha ricevuto diversi riconoscimenti in campo scientifico.