Medio Oriente: Fondazione Terra Santa, a ottobre le Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente

Si svolgeranno i prossimi 22, 23, 24 ottobre, le Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente, promosse dalla Fondazione Terra Santa, Commissariato di Terra Santa del Nord Italia e Terrasanta.net nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della rivista Terrasanta. Le Giornate si terranno a Milano presso l’auditorium del Museo dei Cappuccini (via Kramer 5) e in diretta streaming. Per garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative anti-Covid, la capienza dei posti in auditorium è ridotta. Primo appuntamento è per il 22 ottobre (ore 14.30-17.30) e si parlerà del Santo Sepolcro, “nuovi studi e restauri”, il giorno seguente, invece, dalle 9 alle 13, il tema sarà “Minoranze in Medio Oriente: realtà, diritti e informazione”. Venerdì 23 ottobre (ore 14.30 -18.00) “Il Santo Sepolcro da Gerusalemme al mondo” e, ultimo appuntamento, sabato 24 ottobre (ore 10.00-13.00) “Homo religiosus, homo viator”. Il programma dettagliato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.fondazioneterrasanta.it.