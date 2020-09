Diocesi: Terni, domani riapre la chiesa S. Maria Maggiore in Collescipoli. Domenica messa presieduta da mons. Piemontese

Si terrà domani alle 18 la cerimonia per la riapertura della chiesa di Santa Maria Maggiore in Collescipoli (Terni) chiusa a seguito dei danni a causa del terremoto del 2016. Interverranno mons. Giuseppe Piemontese, vescovo di Temi-Narni-Amelia, don Albin Kouhon, parroco di Santa Maria Maggiore, Luigi Carlini, presidente Fondazione Carit, Leonardo Latini, sindaco di Terni, e Paolo Leonelli, direttore dei lavori. Domenica alle 10.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Piemontese.

La collegiata di Santa Maria Maggiore si trova nel punto più elevato del colle e risale al XII secolo, anche se la sua attuale fisionomia pare essere conseguente ad un insieme di opere che vanno dal XIV al XIX secolo. Depositaria di numerose opere pittoriche e scultoree d’artisti famosi, la collegiata si sfregia anche di un organo a sette registri, rarissima opera del fiammingo gesuita Willem Hermans del 1678.

A seguito del terremoto la chiesa è stata danneggiata nella parte della facciata con segni profondi di distacco murario che ne ha determinato l’inagibilità. Il progetto di restauro dell’architetto Leonelli è stato accolto dalla Cei che ha preso in carico 75% del costo. La Fondazione Carit ha provveduto al restante 25%. oltre agli extra sorti nel corso dei lavori.