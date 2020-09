Rinuncia card. Becciu: mons Melis (vecovo Ozieri), “nessun atto di favore” alla Caritas

“Di nessun atto di favore, tantomeno indebito o non legittimo, risulta beneficiaria la Caritas diocesana di Ozieri, la quale ha sempre percepito l’erogazione di fondi da parte della Cei, della Regione Sardegna e di altri enti a cui ha reso noto e rende noto il suo operato, di cui può dimostrare la regolarità e correttezza documentale e in qualsiasi tempo”. A precisarlo è il vescovo di Ozieri, mons. Corrado Melis, legale rappresentante della Caritas diocesana, in una lettera indirizzata al card. Angelo Becciu, dopo la rinuncia al titolo di Prefetto e ai diritti del cardinalato, accettata ieri sera dal Papa. Esprimendo, insieme alla Caritas e all’intera diocesi, “vicinanza cristiana e nella fede” a Becciu, il vescovo – “avendo appreso che oggetto di accertamento risultano essere alcuni finanziamenti percepiti dalla Caritas” – attesta “di non aver mai impiegato un solo centesimo di siffatte risorse per finalità diverse da quelle umanitarie e caritatevoli, destinate agli interventi volti a sanare situazioni di estremo bisogno, gratificare la persona umana con il lavoro in diversi settori, garantire a ben 60 famiglie, grazie alla collaborazione della Cooperativa Spes, di provvedere in casi di particolare necessità con donazioni ad personam, di salvaguardare attraverso iniziative materiali la dignità della persona umana e la stabilità familiare e sociale”.