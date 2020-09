Rinnovamento nello Spirito: da domani a Roma l’“Alleluja! International Web Meeting”

Si svolgerà il 26 e 27 settembre in digitale l’“Alleluja! International Web Meeting”, l’evento di preghiera ed evangelizzazione organizzato dal Rinnovamento nello Spirito nella sede nazionale di Roma. La due giorni è organizzata in tre sessioni scandite da momenti dal vivo e trasmissione di contenuti registrati. L’iniziativa è rivolta principalmente agli aderenti del RnS e vedrà coinvolti ospiti e autorità ecclesiali di diversi Paesi, sotto un titolo che, come si legge nel comunicato del movimento dove si precisa che una parte della quota di partecipazione andrà a sostenere uno specifico progetto di supporto al disagio sociale provocato dal coronavirus e creato a vantaggio delle famiglie, “intende riassumere il senso del cammino e della fede carismatica che da sempre caratterizza il movimento tramite una proposta che, in chiave internazionale e attraverso le potenzialità della rete, nel pieno rispetto nelle normative anti assembramento, si apre al mondo, permettendo di raccontare la fede e il bene comune in questo particolare tempo di prova segnato dal Covid-19”. Tutte le persone collegate potranno interagire con il web meeting collegandosi attraverso il sito web di RnS o i canali social ufficiali di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. “Vogliamo dire ‘Alleluja’ con amici e testimoni provenienti da tutto il mondo, leader religiosi e leader di ogni tradizione e settore della vita pubblica”, le parole di Salvatore Martinez, presidente del RnS: “Vogliamo provare a raccontare la speranza viva e vittoriosa durante questa pandemia, mostrare la forza della comunione e portare gioia e consolazione a tante persone che invocano sostegno spirituale e che saranno collegate con noi, dall’Italia e dall’estero”. Il movimento parla di “conversione digitale” utile non solo per supplire alla difficolta di organizzare raduni pubblici in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche come valorizzazione del messaggio evangelico in rete. Questo il programma dell’“Alleluja! International Web Meeting”:

Sabato 26 settembre 2020

– ore 16.30, saluti introduttivi, atto di affidamento dall’edicola della Madonna e dedicazione della stessa alla “Vergine dalle mani alzate” da parte di card. Angelo De Donatis; seguito dall’intronizzazione della Parola e l’invocazione dello Spirito Santo.

– ore 17.20 predicazione sul tema “Con un solo animo e una voce sola rendete gloria a Dio” (cf. Rm 15, 6), di padre Marko Rupnik s.j., teologo e artista; seguito da “Mistagogia dell’Alleanza”.

– ore 19 ”Alleluja Festival – Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola umanità, una fraternità universale”, con musica ecumenica da vari Paesi del mondo in rappresentanza delle tre tradizioni cristiane.

Domenica 27 settembre 2020

– ore 9.30 saluti e preghiera comunitaria carismatica, “Marcia di lode”, invocazione dello Spirito Santo, predicazione “Tutto posso in Colui che mi da forza” (Fil 4, 13), curata da don Fabio Rosini, direttore del servizio per le vocazioni della diocesi di Roma;

– ore 12 i due momenti della Cultura della Pentecoste: L’Alleluja della “comunione”, con messaggi di saluto da parte delle massime autorità ecclesiali della Chiesa cattolica come Papa Francesco, card. Angelo Bagnasco, card. Gualtiero Bassetti, card. Angelo Comastri, mons. Rino Fisichella, mons. Pierbattista Pizzaballa. L’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose, come ad esempio Amadeus, Andrea Bocelli, Tony Hall, Chris Halverson, Shi Yon Xin, Vladimir Marinković, Lamya Tawfic, JosйManuel De Urquidi, rabbino Menachem Even-Israel, Joseph Assaf, Tawfig Osman, Fatmir Mediu, Eros Biondini, Neemat Frem, Shadi F. Khawandanah, Thomas Hong-Soon Han.

Nel pomeriggio la terza e ultima Predicazione “Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi” (1Gv 4, 16a), di Salvatore Martinez. Di seguito il roveto ardente di guarigione e liberazione, con la Processione del Santissimo Sacramento ed il momento conclusivo, con la preghiera ecumenica per l’Europa con 5 vescovi e pastori (Stein Reinertsen, card. Francesco Montenegro, card. Antуnio Augusto dos Santos Marto, Giustiniano Ovchinnikov Victor Ivanovich, pastore Peter Dippl) che formeranno una ideale croce dai 4 punti cardinali. L“Alleluja! International Web Meeting” si chiuderà con la preghiera conclusiva e l’invocazione dello Spirito sull’Europa.