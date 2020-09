Cinema: Acec – Sdc Days 2020, dall’incontro con il regista di “Corpus Christi” alla riflessione sulle piattaforme digitali

Ricca di appuntamenti la seconda giornata delle SdC Days 2020, le giornate nazionali dedicate alle Sale della comunità organizzate da Acec. Questo pomeriggio, alle 17, incontro “Dal vivo. Sale della Comunità e teatro”, discussione sulle potenzialità del teatro e le sue ricadute nella pastorale. Seguirà alle 18 l’incontro con il regista di “Corpus Christi”, Jan Komasa, che dialogherà con Cinzia Masotina, sceneggiatrice e story editor de Lo Scrittoio. Il film, presentato alle Giornate degli autori 2019 all’interno della Mostra del cinema di Venezia e candidato a miglior film internazionale alla scorsa edizione degli Oscar, è “un’intensa storia di redenzione e di fede”, chiarisce una nota. Alle 18.30 appuntamento con “Theater (R)evolution. L’evoluzione dei modelli di business delle sale cinematografiche”, in cui verrà presentato il progetto di formazione e ricerca incentrato sul tema dell’evoluzione dei modelli economiche gestionali delle Sale della comunità. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione della Sala della comunità “Il Piccolo di Bari – Santo Spirito”, insieme all’arcivescovo di Bari Bitonto mons. Francesco Cacucci. Seguirà, alle 19.30, la tavola rotonda “Sale della comunità e piattaforme digitali”, una discussione per ripensare l’esperienza cinematografica all’indomani della crisi pandemica, con l’idea di creare luoghi culturali innovativi grazie alla cooperazione tra cinema e piattaforme digitali. Alle 20.30, l’ultimo capolavoro di Terrence Malick, “La vita nascosta – Hidden Life”, verrà proiettato in presenza in alcune Sale della comunità con un’introduzione della critica cinematografica Anna Maria Pasetti. Alle 21 la proiezione in streaming di “Il grande passo” di Antonio Padovan. Per seguire live tutti gli incontri o rivedere quelli già passati basta consultare il programma al link https://www.saledellacomunita.it/programma-sdc-days-2020/.