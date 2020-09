Bolivia: la Conferenza episcopale smentisce contatti con l’ex presidente Evo Morales

“La Conferenza episcopale boliviana non ha contatti con l’ex presidente, non abbiamo rapporti e non possiamo segnalare nulla”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale boliviana e arcivescovo di Sucre, mons. Ricardo Centellas. L’ex presidente e direttore della campagna del Movimento per il socialismo (Mas), Evo Morales, ha detto pochi giorni fa dall’Argentina, dove vive attualmente, di essere in contatto con alcuni membri delle Forze armate, imprenditori e la Chiesa cattolica per evitare un presunto “colpo di Stato”. Una ricostruzione smentita con forza da mons. Centellas. A sua volta, il presidente dei vescovi ha riferito sull’incontro tenutosi tra la Ceb e il Tribunale supremo elettorale (Tse) mercoledì 23 settembre, per conoscere il “lavoro che stanno facendo” in vista delle prossime elezioni generali del 18 ottobre. Nei prossimi giorni il Tse risponderà per iscritto ad alcuni dubbi che la Chiesa ha manifestato.