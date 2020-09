Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, per l’ottava settimana consecutiva aumento contagi. 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi

Si conferma un aumento nei nuovi casi di Covid-19 segnalati in Italia per la ottava settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (7-20 settembre) di 31,4 per 100mila abitanti, mentre nelle due settimane precedenti era a 29,4 per 100mila abitanti. A differenza dell’aumento delle ultime tre settimane, l’età mediana dei casi notificati questa settimana è stabile a 41 anni. Lo rivela il monitoraggio sull’attuale fase dell’epidemia in Italia, nel Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di regia (ministero della Salute e Istituto superiore di sanità), riferito al periodo con una analisi dei dati relativi al periodo 14-20 settembre.

Dieci Regioni/PPAA hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati (da stato estero e/o da altra Regione) o ad un aumento nella attività di screening.

Nel periodo 3-16 settembre, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95, al di sotto di 1 nel suo valore medio per la seconda settimana consecutiva.

Riportati complessivamente 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi, entrambi in aumento per l’ottava settimana consecutiva, nella quasi totalità delle province (102/107). La maggior parte dei focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare/familiare (76,1% di tutti i focolai attivi), con un lieve aumento dei focolai associati ad attività ricreative (6,3%) e all’ambito lavorativo (5,6%).