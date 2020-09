Patto Ue migrazione e asilo: Natili Micheli (Cif), “è ancora troppo poco, manca un vero equilibrio di solidarietà e responsabilità”

“Il nuovo Patto su migrazione e asilo proposto dalla Commissione europea per sostituire l’attuale sistema basato sul regolamento di Dublino, che ha regolato fino ad ora la politica immigratoria europea, è stato presentato dalla presidentessa della Commissione, Ursula von der Leyen, prendendo atto dell’inadeguatezza del vecchio sistema”. Cosi Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), commenta il pacchetto di misure proposte dalla Commissione Ue. “Con rammarico notiamo che la buona volontà come le buone intenzioni a volte non raggiungono pienamente i risultati voluti”, prosegue la presidente del Cif, secondo cui, “l’ambizione e l’efficacia che richiede la politica migratoria non ha trovato ancora un vero equilibrio di solidarietà e responsabilità”. “Con amarezza diciamo: tutto qui? È ancora troppo poco”, conclude Natili Micheli.